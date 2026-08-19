La sorpresa de 'La Iratxe' al descubrir cuánto cuesta arreglar su coche: "¡Cobro 600 euros de paro y no tengo ahorros!"

Después de revisar el peculiar estado de 'Jayson Furia', Cándido, el mécanico, prepara un presupuesto para que Iratxe pueda poner su coche, que "parece robado", a punto.

'La Iratxe' acude al taller de Cándido en 'Princesas de Barrio' con un objetivo claro: arreglar 'Jayson Furia' y conseguir que pase la ITV. El coche acumula varios desperfectos y el mecánico se encarga de revisar todo lo necesario para ponerlo en condiciones.

Cándido prepara el presupuesto con una reparación que asciende a 1.780 euros, una cantidad que la protagonista no esperaba y que supone un auténtico problema para su economía. ¡Pero si cobro 600 de paro y no tengo ahorros!", exclama entre risas.

El presupuesto se convierte así en un nuevo quebradero de cabeza para 'La Iratxe', que necesita encontrar la manera de poner a punto su particular 'Jayson Furia' para poder superar la ITV.

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