La cara de las hermanas Collado cuando Mar Segura les dice que tienen que dormir en el suelo de su cortijo en Mujeres ricas

"Mar, ¿estás segura que dormimos aquí?", preguntan aterrorizadas las hermanas Collado después de que Mar Segura les gaste una broma sobre su habitación. "Cómo voy a dejar que durmáis en el suelo en mi casa", las tranquiliza Mar.

Nuria y Rebeca Collado llegan al cortijo de Mar Segura en Almería, no sin antes, sufrir algún percance con los tacones. "Qué caminito por dios, si nos vamos a dejar aquí los tacones", destacan las hermanas, que reconocen no venir apropiadas para el lugar. "Tenía mucha ilusión de volver a verlas, pero cuando las he visto llegar con esos tacones y esas maletas... venían un fin de semana, pero pensaba que se quedaban aquí a vivir", bromea Mar Segura en el vídeo.

"Os enseño la parte de arriba porque creo que es muy original, y creo que os va a gustar mucho, si no me lo decís, la cama está arriba", afirma Mar a las hermanas, que no dan crédito cuando les dice que tienen que subir unas empinadas escaleras para dormir en el suelo en una buhardilla. "Cuando hemos llegado me he quedado muy impresionada", afirma Nuria mientras que Rebeca asegura que la "buhardilla empinada era para matarse". "¿Tú estás segura que dormimos aquí?, ¿en el suelo?", pregunta sorprendida Nuria a Mar, que le confiesa la inocentada: "¡Cómo voy a dejar que durmáis en el suelo en mi casa!". Finalmente, les enseña en este vídeo sus verdaderas habitaciones.

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