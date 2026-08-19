El monólogo de Victoria Abril sobre los intercambios de estudiantes entre países: "Tenemos que conseguir que se lleve buena imagen de España"

La actriz visitaba El Club de la Comedia para contar que un estudiante estadounidense iba a visitar su casa próximamente y mostraba gran preocupación por dar una buena imagen de España.

Victoria Abril tenía claro que acoger durante 15 días en casa a un adolescente estadounidense podía convertirse en toda una prueba de supervivencia. En El Club de la Comedia, la actriz contaba que su hijo pequeño, de 19 años, iba a viajar a Nueva York con una familia durante dos semanas y, a cambio, ellos recibirían en casa al hijo de esa familia.

El problema era que, además de alojarlo, tenían una misión: conseguir que el joven regresara a Estados Unidos con una buena imagen de España. Una responsabilidad que a la actriz le parecía prácticamente imposible: "Yo no sé cómo voy a hacer, porque una vez que ese niño ponga un pie en España, la cosa ya no tiene arreglo".

El primer susto llegó cuando descubrieron cómo era realmente la vida del adolescente en Estados Unidos. Les habían dicho que procedía de "un suburbio de Nueva York", algo que Abril imaginó como un barrio humilde hasta que introdujeron su dirección en Google Earth. Allí apareció "una mansión, un jardín con piscina, cancha de tenis" y hasta una casa que le recordó a "la casa de Urdangarín".

De modo que el joven podía pasar de semejante mansión a un piso español de 70 metros y sacar sus propias conclusiones: "Ese chico va a pensar que en España hay un problema con lo de la vivienda. Que las casas son una mierda, enanas, que cuestan un pastón, que te tiras pagando toda la vida hasta que te desahucian". Y tampoco lo tendría fácil con la comida si resultaba ser vegetariano: "En mi casa como no se coma un tiesto, va listo".

La misión de ofrecerle una imagen idílica de España tampoco mejoraba al pensar en la televisión. Su conclusión era que tenían que esconderla para que no viera a Belén Esteban, por ejemplo. Para mantenerlo alejado de los peligros de la calle, Abril tenía una solución todavía más peculiar: presentarle a los amigos de su hijo para que hicieran "botellón y fumar porros, que como salen de una planta, aunque sea vegetariano, los puede fumar". Si después de semejante experiencia el adolescente se marchaba decepcionado, solo quedaba una salida: "Lo mejor es coger y decirle la verdad. Que nosotros vivimos en Francia".

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