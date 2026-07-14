"Luego me llamáis pija": Mar Segura presume de los exclusivos regalos que recibe por su 40 cumpleaños

Un bolso de Chanel, una maleta de cabina de Gucci, una pulsera de Carolina Herrera, una pamela, un bikini para sus vacaciones en Agua Amarga...Mar Segura recibe una larga lista de lujosos regalos por su 40 cumpleaños.

La fiesta por el 40 cumpleaños de Mar Segura no solo está marcada por la emoción, sino también por los exclusivos regalos que recibe de sus familiares y amigas. En este fragmento de 'Mujeres Ricas', que laSexta recupera con motivo de su 20.º aniversario, Mar va abriendo uno a uno los obsequios que le han preparado sus invitados.

Entre ellos destacan un bolso de Chanel, una maleta de cabina de Gucci, una pulsera de Carolina Herrera, una pamela y un bikini para disfrutar de sus vacaciones en Agua Amarga. "Luego me llamáis pija", bromea la protagonista de la noche.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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