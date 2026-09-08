La reacción de Mar Segura cuando le llaman de una revista de la que nunca había oído hablar: "Me he precipitado"

"Me han dicho que querían una entrevista y un reportaje fotográfico y no me suena la revista, no sé de qué va, me he precipitado un poco", confiesa Mar Segura tras haber dicho que sí a la entrevista.

"He aprendido a añadir a mi vida la palabra acción", destaca Mar Segura en este vídeo de Mujeres ricas, donde realiza la siguiente reflexión: "Cuando tienes mucho estrés por motivos profesionales y actos sociales nos olvidamos de cuidarnos". Por eso, la socialité acude a un spa exclusivo en el que han ido famosos como Isabel Preysler o David Bisbal: "Ya me tocaba porque las cuarentañeras nos tenemos que cuidar", Y es que Mar Segura destaca que "la vejez se afronta mucho mejor si te cuidas".

Durante su sesión de masajes, Noe contesta una llamada en el teléfono de Mar, sin embargo, al no conocer el nombre de la revista que llama, le pasa el teléfono a la socialité, que sufre la misma situación: "¿'Oh my god'?, no me suena, me han dicho que querían una entrevista y un reportaje fotográfico y no sé de qué va". Sin embargo, Mar Segura ha concertado una fecha para la entrevista, algo que no termina de convencerle: "Me he precipitado un poco".

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