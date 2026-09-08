Pilar Gómez reacciona a los resultados del Informe PISA: "Es un problema que los jóvenes sean incapaces de leer"

La periodista alerta del retroceso educativo que refleja el último informe PISA y reclama recuperar el hábito de lectura, una tarea en la que también señala la responsabilidad de los medios y los políticos.

El Informe PISA 2025 ha encendido las alarmas sobre el rendimiento de los alumnos españoles. Desde 2015, los resultados han empeorado en las tres principales áreas evaluadas: Ciencias, Lectura y Matemáticas, con descensos de 16, 45 y 29 puntos, respectivamente. En competencia digital, España obtiene 499 puntos, una cifra que la sitúa prácticamente en la media de la OCDE.

Un escenario que preocupa especialmente a Pilar Gómez, que ha abordado el problema también desde su experiencia como periodista y como madre. "Mucha preocupación", ha reconocido, antes de poner el foco en una realidad que, asegura, también se percibe cada día en las redacciones.

"Estamos haciendo vídeos, estamos haciendo TikTok y, a veces, dando un paso atrás pensando: 'Es que a la gente no le gusta leer'. Pues es un problema", ha advertido. Para Pilar, la dificultad de los jóvenes para enfrentarse a textos relativamente breves debería ser una llamada de atención para toda la sociedad: "Que los chavales sean incapaces de leer un texto de 400 palabras, que no es un texto largo, es un problema".

La periodista ha defendido que los medios también tienen una responsabilidad en la recuperación del hábito de lectura. Aunque considera que los formatos audiovisuales son una herramienta útil, ha advertido de que no todo puede reducirse a contenidos de consumo rápido.

"A la gente no le podemos intentar explicar en un minuto la guerra de Irak o lo que está pasando", ha señalado. Por eso, ha reclamado recuperar la lectura como una parte esencial de la formación: "Enseñemos y demandemos y exijamos que hay que volver a leer. No pasa nada por leer".

Pilar ha extendido esa responsabilidad también a los responsables políticos. A su juicio, el deterioro de los resultados educativos exige dejar atrás los enfrentamientos y buscar un acuerdo: "Hoy mismo tenía que haber una llamada entre Sánchez y Feijóo y reunirse para hacer esto. Ya está".

La periodista considera que, aunque los problemas acumulados durante años no pueden borrarse, el nuevo informe debería servir como punto de partida para intentar alcanzar un pacto educativo. "El pasado está hecho y el daño está hecho. Nunca hemos llegado a un pacto. ¿Lo vamos a poder hacer ahora con este informe?", ha planteado.

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