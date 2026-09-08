Miguel Lago se presenta en 'El Club de la Comedia' con una confesión brutal: "Soy un hijo de puta"

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, la cadena recupera uno de los monólogos de Miguel Lago en 'El Club de la Comedia' donde el humorista sorprende al público al definirse sin rodeos como un "hijo de puta".

"Me atrevería a decir que es un lujo para todos y cada uno de vosotros que yo esté aquí", comenzaba Miguel Lago su monólogo de 'El Club de la Comedia'. Sin embargo, rápidamente adviertía al público de que su imagen de "galán encantador" no tenía nada que ver con la realidad. "Ni soy un galán ni mucho menos encantador. Yo soy hijo de puta. Esto es importante que lo sepáis", sentenciaba entre risas.

Algo que viene de tradición familiar. "Mi padre es otro hijoputa. Mi abuelo, otro hijo de puta. Mi bisabuelo... mi bisabuelo era un hijo de la grandísima puta". Pero Lago hacía una aclaración: él no pertenece a ese grupo de personas que justifican su comportamiento por las circunstancias de la vida. "Yo he sido feliz desde el mismo momento en que nací. Yo soy hijo de puta por maldad, por vicio, porque me gusta esto y porque llamo a las cosas por su nombre", afirmaba entre carcajadas.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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