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Peores datos de España

Valdivia, tras los resultados del Informe PISA: "Nos estamos jugando el futuro de este país"

El perodista ha señalado que la educación es la verdadera "prioridad nacional" de este país, indicando que debería ser objeto de debate, análisis y acción tanto política como social. "Tenemos un debate con las pantallas", ha recalcado.

Valdivia, tras los resultados del Informe PISA: "Nos estamos jugando el futuro de este país"

España ha registrado sus peores datos históricos en el Informe PISA. Antonio Ruiz Valdvia ha reaccionado a estos datos señalando que es importante saltar la barrera de que en este país nunca se haya conseguido un pacto de Estado.

"La educación es la verdadera prioridad nacional", ha asegurado, indicando que debería ser objeto de debate, análisis y acción tanto política como social. "Interpela tanto a la clase política como a toda la sociedad. Se educa en los colegios y en las casas", ha recordado.

El periodista ha asegurado que tenemos un debate con las pantallas, con la inteligencia artifical y con la comprensión lectora de los niños. "Nos estamos jugando el futuro de este país", ha advertido.

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

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