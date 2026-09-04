Así reacciona Mar Segura cuando le dicen que si fuera rica de verdad no saldría en televisión

"Mis clientas dicen que si fueras rica de verdad no saldrías en la televisión", afirma la prima de Mar Segura a la socialité, que reflexiona en este vídeo de Mujeres ricas.

Mar Segura repasa en este vídeo con una amiga y su prima su participación en Mujeres ricas. La prima de la socialité le confiesa que algunas clientes la han criticado al verla en televisión asegurando que si de verdad fuera rica no saldría. "Digo, que cada uno haga lo que le da la gana", la defiende su prima, que asegura que "el tema del Miró ha causado un impacto total". "Hay frases que se han quedado", reconoce Mar Segura, que reflexiona: "Espero que estas frases sirvan para que la gente sea más feliz".

Durante su reflexión en un bar con una amiga y su prima, aparece una fan de Segura pidiéndole un autógrafo. "Por supuesto", afirma Mar Segura, que pregunta a la mujer si le gusta Mujeres ricas. "Me encanta", asegura la mujer, que se llama igual que Mar Segura, María del Mar.

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