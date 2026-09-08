Alfonso Arús, contundente tras la reseña de un cliente a un restaurante "cerrado por vacaciones": "Al revés, se quejaría de explotación"

Un cliente quiso castigar a un restaurante por encontrárselo "cerrado por vacaciones". Una situación que provocó la inmediata respuesta viral del dueño del local: "Solo somos humanos".

Un cliente decidió puntuar con la mínima valoración a un restaurante simplemente porque se encontraba "cerrado por vacaciones", una situación que han indignado a Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

El propietario del establecimiento no quiso dejar pasar la crítica y respondió al cliente con una buena dosis de ironía: "Lamentamos profundamente no haber interrumpido nuestras merecidas vacaciones, despedir a nuestras familias y encender nuestros fogones solo para usted". "Le pedimos nuestras más sinceras disculpas por asumir que los humanos que trabajamos aquí también necesitamos descansar", continúa el dueño, que incluso bromea con la posibilidad de contar con "un equipo de robots que no necesite dormir ni ver a su familia para poder abrir los 365 días del año". "Pero de momento solo somos humanos", concluye.

Una respuesta que ha sido muy aplaudida en redes y que también ha generado debate en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús ha puesto el foco en la contradicción que existe detrás de este tipo de críticas: "Seguro que si el restaurante no cerrara nunca se quejaría de que el empresario está explotando a los trabajadores, que no gozan de su merecido descanso".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido