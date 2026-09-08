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Educación en huelga

Pilar Gómez analiza la situación de la educación ante las protestas en el país: "Pactemos un modelo que dure en el tiempo"

La periodista ha indicado en Al Rojo Vivo que es importante que el Gobierno y las comunidades autónomas se sienten para llegar a acuerdos. "Vamos a pensar en lo que queda por hacer y no en lo que hemos hecho", ha pedido.

Carmen Morodo analiza la situación de la educación ante las protestas en el país: "Pactemos un modelo que dure en el tiempo"

Los alumnos comienzan a volver a las aulas mientras que los docentes retoman las protestas. En comunidades autónomas como Cataluña o Madrid han vuelto a la calle para pedir mejoras laborales y en educación.

Un asunto sobre el que Pilar Gómez cree que debemos ponernos serios, recordando que también hay comunidades como Castilla-La Mancha donde han mejorado la inversión.

"Vamos a pensar en lo que queda por hacer en vez de lo que hemos hecho", ha pedido, destacando que la educación concertada, en sitios como Madrid, "está salvando los colegios".

La periodista ha pedido al Gobierno y a las comunidades que se sienten para llegar a acuerdos y lograr pactar un modelo "que dure en el tiempo".

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