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Peores datos históricos

Ferreras reacciona a los resultados "catastróficos" del Informe PISA: "Provocan dolor y espanto"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha indicado que los resultados del Informe PISA debería "avergonzarnos" como ciudadanos de este país, recalcando que es algo que debería "escandalizar" a todos los gobiernos.

Ferreras reacciona a los resultados "catastróficos" del Informe PISA: "Provocan dolor y espanto"

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Antonio García Ferreras ha reaccionado a estos datos calificándolo de "desastre monumental" para España. "Los resultados son catastróficos, terribles", ha señalado, confesando que provocan "dolor y espanto".

"Son los peores resultados históricos para la educación española", ha destacado, señalando que es un resultado para "avergonzarse como ciudadanos de este país".

Además, ha dejado claro que esto es algo que interpela a toda la clase política sin excepción, tanto al Gobierno central como a los gobiernos autonómicos. "Que se pongan a la tarea, así no se puede seguir", ha recalcado.

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha insistido en que el descenso, el retroceso y el resultado es "escandaloso" y debería escandalizar a todos los gobiernos.

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