Belén Carreño: "Hay un grupo de ciudadanos ceutíes que está intentando presionar para que estos migrantes se vayan"

Los migrantes siguen a la espera de una solución en Ceuta, mientras aumenta la presión en las calles. Belén Carreño advierte de una situación que puede convertirse en una "olla a presión" y reclama la intervención política.

Los migrantes que permanecen en Ceuta continúan a la espera de que se defina su situación, mientras buscan plazas disponibles en los distintos recursos de acogida. En este contexto, Belén Carreño habla de una situación que se aproxima a una "olla a presión", especialmente en una ciudad con unas dimensiones y unas condiciones geográficas muy limitadas.

Carreño considera que el concepto de "olla a presión" sí encaja con la situación que atraviesa Ceuta, una ciudad "tan limitada por todas partes" y en la que, según explica, están "hirviendo dos movimientos": por un lado, la llegada y permanencia de migrantes y, por otro, la creciente presión de una parte de la ciudadanía.

La periodista advierte además de que hay ciudadanos que están intentando presionar para que los migrantes abandonen Ceuta por su propio pie. "Desafortunadamente, hay un grupo de ciudadanos que lo que están intentando es presionar de forma que esos migrantes se vayan por su propio pie porque eso es lo que quieren", señala. "No quieren realojarlos, quieren que la presión sea tan alta que ellos mismos decidan irse".

Sin embargo, Carreño considera que las condiciones que rodean a Ceuta hacen muy difícil que esa presión consiga que los migrantes abandonen voluntariamente la ciudad. "Realmente, lo que rodea a Ceuta es tan malo para los migrantes que es muy difícil que esa presión, que desafortunadamente puede sacar lo peor de alguna parte de la ciudadanía, sea suficiente como para que esas personas decidan por mutuo propio marcharse de la ciudad", explica.

Por ello, concluye que la situación requiere una intervención directa de las administraciones y de los responsables políticos: "Serán los políticos y los políticos los que tengan que intervenir".

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