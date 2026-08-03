Afra Blanco, sobre el escándalo por el ático de Ayuso en Chamberí: "Es tan obsceno que desearía que fuera falso"

La sindicalista aviva la polémica por el ático de Chamberí de Ayuso, que continúa creciendo, y recuerda también el caso del chalé de Rascafría. Además, cuestiona la postura del PP: "¿Por cierto, dónde está el Partido Popular? Calla, no dice nada".

La polémica por el ático de Chamberí continúa creciendo. La Comunidad de Madrid ha puesto a la venta un paquete de inmuebles valorado en cerca de 26 millones de euros que incluye el conocido ático de Chamberí, cuatro viviendas situadas en la Gran Vía y un edificio en el centro de la capital.

Sobre esta operación se ha pronunciado la sindicalista Afra Blanco, que ha cuestionado la situación y ha cargado contra la falta de explicaciones: "Es tan obsceno que desearíamos que fuera falso, pero no lo es. Es cierto. Lo cierto es que han pillado a la presidenta de la Comunidad de Madrid deshaciéndose del piso en el que vive".

Blanco ha puesto el foco en el uso de recursos públicos para la vivienda de la presidenta madrileña: "¿Quién pretenderá decirme que no es cierto? ¿Dónde iba a vivir la presidenta de la Comunidad de Madrid para mudarse a un piso que le han comprado los madrileños y las madrileñas? Un ático de 6 millones de euros".

Además, ha recordado la compra del chalé de Rascafría y ha comparado la situación con otros dirigentes autonómicos: "No es nuevo, ya lo hizo. Los madrileños y las madrileñas le compraron un chalé en Rascafría para irse de vacaciones. Y si haces este ejercicio de comparación con otros presidentes y presidentas de comunidades autónomas de todas las siglas políticas, no te lo encuentras en ninguno".

La sindicalista también ha cuestionado la reacción del Partido Popular: "¿Por cierto, dónde está el Partido Popular? Calla, no dice nada. No tengo ninguna duda de que el Partido Popular a otros presidentes y presidentas de comunidad ya les estaría pidiendo la carta de dimisión, entre otras cosas porque se deshicieron de otros presidentes y presidentas de comunidad por unas cremas".

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