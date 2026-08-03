El Padre Ángel, desde un centro de migrantes desbordado en Ceuta: "A uno le duele mucho el corazón tener que ver estas escenas"

El Padre Ángel, presidente de Mensajeros por la Paz, atiende a laSexta desde un CETI desbordado de la ciudad autónoma de Ceuta tras lo ocurrido el pasado jueves, 30 de julio, cuando miles y miles de personas llegaron desde Marruecos.

Según las primeras estimaciones, entre 3.000 y 5.000 personas seguirían en Ceuta después de que miles y miles de personas, se calcula que unos 60.000, llegasen desde Marruecos el pasado jueves a la ciudad autónoma. La crisis humanitaria se traslada ahora al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de la ciudad, que está colapsado: tiene 512 plazas, alberga 700 residentes y unas 1000 personas acampan alrededor.

El Padre Ángel, presidente de Mensajeros por la Paz, presente en este CETI, quiere expresar su dolor ante las cámaras de laSexta: "El dolor y la preocupación de ver esto es decir que en pleno siglo XXI tengamos que seguir viendo estas escenas, a uno le duele mucho el corazón, pero también a veces uno se siente feliz de ver que hay tantas personas que están intentando cuidarles, que les dan agua, que les dan ropa y que les protegen. Yo prefiero ver esa faceta que la otra, que es tremenda".

Así, quiere reflejar "las palabras de esperanza del Papa León", que ayer desde el balcón se acordaba de Ceuta: "Decía que había que tener misericordia y justicia con estas personas y, sobre todo, paz".

Así, y sobre los migrantes que están fuera de este CETI para recibir ayuda, el Padre quiere mostrar su solidaridad: "Son unos santos, porque nosotros en su lugar yo creo que haríamos cualquier barbaridad. Y aquí están tranquilos, sin hacer alborotos. Solamente están esperando ver si pueden llegar a entrar en el CETI (...) La dignidad humana y los derechos tenemos que pedirlos de una manera especial y pensar que estos podrían ser nuestros hijos o podríamos ser nosotros".

Finalmente, hace un llamamiento a la sociedad para evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse: "Tenemos que ser mejores, cuidarnos unos a otros y hacer lo posible y lo imposible para que esto no suceda nunca más". Y concluye: "Esto es algo muy grave, que debemos tener en cuenta y que nos debe doler en el corazón".

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