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Eduardo Saldaña, tras atribuir el Gobierno a las "mafias" lo ocurrido en Ceuta: "Es un argumento útil para no señalar directamente a Rabat"

Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', analiza en este vídeo las claves de lo ocurrido en Ceuta.

Eduardo Saldaña

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a exculpar de responsabilidad a Marruecos de lo ocurrido el pasado jueves 30 de julio en Ceuta y ha asegurado que su voluntad "es que hasta el último migrante regrese".

Igualmente, otros miembros del Gobierno, como Margarita Robles, ministra de Defensa, y el mismísimo presidente, Pedro Sánchez, tal como podemos ver en este vídeo, han atribuido solo a las mafias lo ocurrido en Ceuta.

Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', explica que estas explicaciones o argumentos del Gobierno son "un clavo ardiendo, un marco que permite aumentar la securitización de la frontera y aumentar la financiación del régimen marroquí".

Porque al final, añade el experto, "si hay un actor no estatal que es el responsable de esto, tenemos que dotar de más fondos y herramientas a las autoridades marroquíes para que luchen contra esas mafias". Y a la par, además, señala Saldaña que "permite al Gobierno no señalar a Marruecos para que no ahonde más en la diplomacia de la pataleta, que esto es lo que hace Marruecos y lo tenemos históricamente, por eso, al final, el escenario en el que el régimen marroquí está de una manera activa o pasiva (mirar para otro lado cuando sabía lo que iba a venir) para presionar y activarse es el más solvente".

El argumento de las mafias es "un argumento útil para no señalar directamente a Rabat, que permite mantener las conversaciones abiertas y mandar más pasta para seguir externalizando nuestras fronteras, porque esto, en el fondo, es el resultado de unas interdependencias migratorias que hemos creado con Marruecos, Bielorrusia, Turquía y un montón de países fronterizos a la Unión Europea que permiten que esos actores se aprovechen de la debilidad interna y la falta de consenso europeo para presionarnos", afirma Saldaña.

De ahí que la respuesta, según su criterio, "más allá de militarizar la frontera y tener una ofensiva abierta con Marruecos, pase porque, a nivel europeo y a nivel nacional, utilizando todas las herramientas europeas, consigamos utilizar realmente ese colchón de intereses que hemos tenido siempre y que se ha ido creando para presionar y poner a Rabat en su sitio".

Pero, ahora mismo, "no puedes salir y enfrentarte directamente a Rabat "porque te ha demostrado que puede permitir de manera activa o pasiva el movimiento de 60.000 personas en la frontera", remata Saldaña. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

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