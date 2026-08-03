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Entrevista en ARV

El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, sobre si Defensa e Interior actuaron con rapidez en la crisis migratoria: "Si dijera que sí estaría mintiendo"

Melchor León, diputado socialista y vicepresidente de la Asamblea de Ceuta ha apuntado que ya desde el jueves por la mañana pidieron la presencia del Estado en la ciudad.

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Melchor León, diputado socialista y vicepresidente de la asamblea de Ceuta, ha estado en Al Rojo Vivo y ha cuestionado la actuación del Gobierno de España en la crisis migratoria, apuntando que ni el Ministerio del Interior ni el de Defensa actuaron con la rapidez necesaria en la crisis migratoria empezada este jueves.

"Si dijera que sí estaría mintiendo (sobre si actuaron con rapidez). Se actuó tarde porque en teoría Marruecos estaba actuando. El Gobierno ha actuado, pero lo ha hecho tarde", ha apuntado León durante la entrevista.

Además, el vicepresidente de la Asamblea ha apuntado que la situación todavía "no está resuelta": "Mientras algunos están de vacaciones, muchos de nuestros vecinos no pueden salir a la calle con tranquilidad. Queremos que vuelvan a Marruecos todas las personas que han entrado".

En ese sentido, Melchor León también ha señalado las responsabilidades que tienen las autoridades marroquíes: "Han muerto decenas de personas y Marruecos ha tardado muchísimo en actuar y en cortar que esas personas siguieran viniendo a Ceuta y se tiraran al mar jugándose la vida".

Respecto a la colaboración de Marruecos de la que ha hablado este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el diputado socialista asegura no estar de acuerdo: "Ya pasó en 2021 y se dijo que no volvería pasar. Entonces entraron 10.000 personas. La frontera de Ceuta tiene que defenderse por parte de España y de Europa. Espero que el martes Europa esté a la altura".

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