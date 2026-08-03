Dani Rovira recuerda su peor cita en El Club de la Comedia: "Soy un torpe social"

En 'El Club de la Comedia', Dani Rovira se definía como un "torpe social" y repasaba sus dificultades a la hora de ligar.

Dani Rovira se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para hablar de sus habilidades sociales y reconocía que siempre había sido "un torpe social" a la hora de salir de fiesta y ligar.

El humorista recordaba una cita que tuvo con una chica en la que no supo interpretar las señales más evidentes. Todo comenzó con una cena en un "restaurante alternativo" que él había elegido para impresionar y la situación continuó durante un paseo en coche, donde la joven dejó caer varias "señales" que el cómico no consiguió entender en ese momento.

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