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Análisis económico

Camarero alerta del cambio en la forma de viajar de españoles y extranjeros: "Cada vez hay más reservas de última hora por el contexto geopolítico mundial"

El periodista económico José María Camarero explica cómo afecta el contexto internacional a nuestras vacaciones de verano. En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

Camarero

No somos ajenos a lo que ocurre en el mundo, las guerras y la situación política internacional, influye (y mucho) en nuestros actos más cotidianos, como planificar unas vacaciones.

Así, y tal como explica José María Camarero, periodista económico de ABC, "cada vez más los turistas esperan para hacer esas reservas, para decidir dónde van de vacaciones. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que es el contexto geopolítico mundial: hay tantas dudas sobre si irse a un destino u otro, sobre qué va a pasar con los billetes de avión, con el precio del petróleo... Todo todo eso está influyendo y así me lo comentan diferentes grandes hosteleros". Y eso es tanto para españoles como para extranjeros.

El turismo, no obstante, confirma Camarero, sigue siendo la gallina de los huevos de oro: "El hecho de que aspiremos a llegar a los 100 millones de turistas a finales de este año implica que evidentemente es un sector pujante, un sector que crea empleo, que crea riqueza, que aporta cotizaciones y que aporta también ingresos tributarios, esto es, aporta un 15, un 16% del PIB, por lo tanto nadie se va a atrever, como se suele decir muchas veces, a apagar las luces de la fiesta".

Por otro lado, Camarero explica que cada vez vienen más extranjeros a España de turismo, pero no solo eso, sino que cada vez gastan más: "Cada vez tienen un mayor gasto, tanto en los alojamientos como en la restauración, como en las visitas que realizan. Y esto es muy importante porque ya no se trata tanto de atraer muchos turistas, que está muy bien, sino de atraerlos con dinero, porque si aportan dinero habrá más empresas y más empleos que sobrevivan".

Ahora bien, también esto repercute en los hábitos de los españoles, porque "están viendo precios internacionales con salarios nacionales", explica el periodista, y eso al español medio le provoca algunos cambios.

Por ejemplo, y según explica, que un tercio no pueda permitirse irse de vacaciones, que otra parte de ellos modifique sus hábitos: menos días de vacaciones, diferentes tipos de alojamientos, etc. y, por último, que haya mucha gente que recurre a la financiación: "En la última década, hay el doble de financiación para irse de vacaciones", concluye Camarero.

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