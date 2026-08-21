El inesperado grito de Mariana Nannis en su casa que interrumpe la entrevista a su hija Charlotte en Mujeres ricas

Tras hacerse las uñas en Mujeres ricas, Charlotte habla a cámara en este vídeo cuando, de repente, su madre, Mariana Nannis, interrumpe la entrevista con un grito en su casa. "¡Un momento!", le piden.

Charlotte, hija de Mariana Nannis, va a hacerse las uñas con una amiga en este capítulo de Mujeres ricas. "No saldría de casa sin hacerme las uñas", confiesa la joven argentina, que explica en este vídeo que se las llevan haciendo toda la vida: "Me empezaron a hacer las uñas a los tres o cuatro años y me las pintaban de diferentes colores".

Tras hacerse las uñas, Charlotte cuenta a cámara desde el jardín de su casa cómo ha ido todo cuando, de repente, Mariana Nannis pega un grito llamando a su hija desde el interior de la vivienda. "¡Un momento!", le piden a la modelo mientras Charlotte y el equipo explican que están en plena entrevista.

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