'Aznarito' comparte que se ha puesto en forma "levantando literatura": "Este bíceps es 'Episodios Nacionales' y el otro 'Ulises'"

El Intermedio recupera la jornada que 'Aznarito y Felipón' pasaron en la Feria del Libro de Madrid. Los 'expresidentes' aprovecharon para compartir sus reflexiones sobre la lectura y la literatura.

'Aznarito y Felipón' recibían a El Intermedio desde una caseta de la Feria del Libro de Madrid. "Hay que ver qué bonita es la feria", señalaba el 'expresidente popular', "sobre todo cuando has escrito 11 libros como yo".

"Los escribí a la vez en español y en inglés, uno con cada mano, como Nacho Cano con los teclados", añadía. El 'expresidente socialista' ponía en valor la escritura de antaño y afeaba que los jóvenes, hoy en día, solo escriban con el móvil. "Pierden la caligrafía y las huellas dactilares", señalaba.

'Felipón' se sorprendía de la cola existente en una caseta. "¿Quién firma ahí?", preguntaba, "Será uno que ha escrito un libro sobre microbiota, autoayuda o una guía para hacer un abrigo de crochet o una maceta", añadía.

"Es peor", respondía 'Aznarito', "es David Uclés". El 'popular' contaba a su compañero que el escritor "es un niñato". "¡Quítate la boina, David Uclés, que no tienes edad!", le gritaba. "Y guarda el acordeón", añadía 'Felipón', "que eso es apropiación cultural de los rumanos".

'Felipón', entonces, decidía llamar la atención de una señora para que esta se acercara a su caseta. "La juventud de ahora no tiene criterio", se lamentaba el 'socialista'. "Ahora te salen con lo de 'yo no leo libros porque son muy gordos y no me caben en la totebag'", añadía el 'popular'.

'Aznarito' contaba que él se había puesto en forma "levantando literatura": "Este bíceps se llama 'Episodios Nacionales' y este otro lo llamo 'Ulises' por James Joyce". "El libro no hay quien lo entienda, pero como pesa 20 kilos es una mancuerda cojonuda", confesaba.

El 'popular' consideraba que les habían colocado en una mala caseta ya que, actualmente, solo tienen visibilidad las escritoras. "Es la cuota de las chatis", añadía. "Menos mal que lo dices tú porque yo no me atrevo a sacarlo en ningún lado", replicaba 'Felipón'.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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