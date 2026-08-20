Un terremoto de magnitud 7,2 sacude la región andina de Ayacucho al sur de Perú

Los detalles El epicentro del seísmo se ha ubicado a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, a más de 600 km de Lima, sin que hasta el momento se hayan notificado daños personales o materiales.

Un terremoto de magnitud 7,2 ha sacudido Ayacucho, en el sur de Perú, según el Instituto Geofísico de Perú (IGP). El epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, sin reportes inmediatos de daños personales o materiales. El movimiento ocurrió a las 13:00 horas (18:00 GMT) y tuvo una profundidad de 108 kilómetros, alcanzando una intensidad de III-IV en Coracora. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional confirmó la información, aunque medios locales mencionan desprendimientos de rocas y daños en viviendas. Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.

Un terremoto de magnitud 7,2 ha sacudido este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur peruano, según ha informado el Instituto Geofísico de Perú (IGP) al detallar que el epicentro se ha ubicado a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se hayan notificado daños personales o materiales.

El IGP señala que el movimiento telúrico se ha registrado a las 13:00 horas (18:00 GMT) de este jueves y ha tenido una profundidad de 108 kilómetros. El sismo ha alcanzado una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima, donde también se ha percibido el movimiento, aunque de forma leve.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) ha confirmado la información sobre las características del sismo, pero no ha ofrecido aún detalles sobre posibles daños, pese a que medios locales han reportado desprendimientos de rocas y algunos daños en viviendas en Ayacucho.

Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, ha dicho que "por ahora no ha ocurrido nada crítico" pero continúan con la evaluación de la situación generada. Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80% de la actividad sísmica mundial.

En julio pasado la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores de una magnitud máxima de 5,4, que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas. El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un terremoto de magnitud 7,9 causó la muerte de unas 500 personas y millonarias pérdidas materiales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido