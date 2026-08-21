'La Jessy' y 'la Iratxe' unen a sus abuelas en una tarde de bingo que acaba con premio

Las abuelas de 'La Jessy' y 'La Iratxe' se conocen gracias a sus nietas y terminan compartiendo una divertida tarde de bingo donde una de las protagonistas consigue cantar línea y bingo y se lleva 120 euros de premio.

Este episodio de Princesas de Barrio termina con un inesperado encuentro entre las abuelas de 'La Jessy' y 'La Iratxe'. Las protagonistas deciden presentarlas y organizar una tarde diferente jugando al bingo. 'La Jessy' llega acompañada de Maxi, mientras que 'La Iratxe' acude con Martina. Tras las presentaciones, las cuatro se sientan alrededor de la mesa y comienza la partida.

Las risas no tardan en aparecer, especialmente porque a Martina parece costarle encontrar los números que van saliendo. "Estoy aquí pluriempleada", bromea Iratxe, que tiene que estar pendiente de su propio cartón y también del de su abuela. A pesar del caos inicial, las dos abuelas parecen congeniar rápidamente. "Se han llevado muy bien, como yo y la Jessy, pero sin pollas ni 'hijodeputa' de por medio", reflexiona 'La Iratxe'.

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