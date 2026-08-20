¿Perreo 'cum laude'?: Wisin anuncia la creación de la Universidad del Perreo para "la nueva generación de leyendas"

Los detalles El puertorriqueño asegura en su página web que la UDP es un "Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana".

El reggaeton podría entrar pronto en las aulas gracias a la Universidad del Perreo (UDP), un proyecto liderado por el cantante Wisin. Con más de tres décadas de trayectoria, Wisin ha anunciado la creación de esta institución para estudiar, preservar y difundir la historia del reggaeton, buscando formar una "nueva generación de leyendas". Aunque aún se desconocen detalles como el lugar o inicio de las clases, el interés es evidente, con más de 500.000 visitas a la web en menos de 24 horas. La UDP se presenta como un "Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana", y su enfoque es académico, más allá de solo enseñar a bailar. Wisin busca enaltecer y proteger el legado de un género que ha transformado la industria musical.

Lo de imaginarse ir a la universidad y que, en lugar de sonar el himno de Harvard, empiece a sonar 'Gasolina' podría hacerse realidad muy pronto. El reggaetón se prepara para dar el salto a las aulas de la mano de uno de sus grandes nombres: el cantante Wisin ha anunciado la creación de la Universidad del Perreo (UDP).

El cantante puertorriqueño, con más de tres décadas de trayectoria, ha presentado el proyecto como una institución destinada a crear la "nueva generación de leyendas" y a estudiar, preservar y difundir la historia del reggaeton. Eso sí, todavía quedan muchas incógnitas por despejar: no se sabe cómo serán las clases, dónde estarán ni cuándo comenzarán. Lo que sí está claro es que interés no falta.

En menos de 24 horas, más de 500.000 personas habían entrado en la página web de la Universidad del Perreo, según ha anunciado el propio Wisin en sus redes sociales. Y el cantante ya ha avisado de que comienza la cuenta atrás para una de las cátedras que, asegura, más le han pedido sus seguidores.

Mientras las redes se incendiaban con este anuncio, diferentes ciudadanos comentaban a laSexta si se matricularían. "Hombre, claro que iría", dice una mujer, a lo que otro joven añade: "No, yo soy muy tímido".

¿Qué se estudiará en la Universidad del Perreo?

La propuesta juega, como no podía ser de otra manera, con el lenguaje universitario. Entre las materias anunciadas aparecen nombres como Cátedras de Ritmo Aplicado, Historia del Reggaetón y Epistemología del Flow. Algunos dicen que no aprobarían esta asignatura, mientras una joven asegura que "sacaría al menos un ocho". Así, en su página web señala que se trata de un "Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana".

No hay todavía un plan de estudios oficial ni se sabe si habrá exámenes, créditos o incluso matrícula. Lo que sí parece claro es que el objetivo no es enseñar únicamente a bailar, sino dar un espacio académico a la historia y la evolución de un género que nació en las calles de Puerto Rico y terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial.

El propio Wisin explica que después de más de 30 años de carrera ha entendido que la historia del reggaeton es demasiado grande para quedarse únicamente sobre los escenarios. Su intención, según ha trasladado, es contribuir a "enaltecer" su "cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre".

Su temario y la calle como aula

Y aquí llega otra de las particularidades del proyecto. Porque para estudiar la historia del perreo quizá no haga falta un campus tradicional y es que el propio concepto de la Universidad del Perreo parte de que la calle ha sido el verdadero origen y escenario de este movimiento musical. Wisin lo resume así: "No dejes que te cuenten cómo era, ven y aprende con los que se inventaron esto".

Si algo parece tener asegurada la Universidad del Perreo es una asignatura que no aparece en los planes universitarios tradicionales: ganas de bailar. De momento, Wisin mantiene el misterio sobre cómo será exactamente la UDP. Pero el medio millón de visitas en menos de un día demuestra que, al menos, alumnos potenciales no le faltan.

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