Una chica descubre su talento como especialista de cine y se 'pelea' en plena calle: "Soy el entretenimiento de la familia"

El 'Street Talent' de El Intermedio salía a la calle y descubría talentos tan curiosos como los de un hombre que imitaba a un velocirraptor, una chica especialista de cine y un hombre capaz de imitar a Shakira.

Los españoles están llenos de talentos ocultos y el 'Street Talent' de El Intermedio salía a la calle para descubrir algunos de ellos.

En esta ocasión, los reporteros del programa se encontraban con un chico que aseguraba ser capaz de imitar el sonido de un velocirraptor, una habilidad que descubrió gracias a su faceta de cantante y las clases de canto.

Otra chica era capaz de hacer acrobacias, ya que se estaba formando como especialista de cine. De este modo, hacía una espectacular exhibición en la que escenificaba una pelea en plena calle: "Soy el entretenimiento de la familia", afirmaba esta chica, que había estudiado ingeniería informática, pero siempre había tenido pasión por la danza y la música.

Precisamente la música era el 'talento oculto' de un chico que aseguraba ser telonero de artistas como Quevedo o La Pantera y que hacía una demostración en directo, pero sin auto-tune.

Un hombre se exhibía imitando a Shakira, un don que aseguraba que recibió después de chocar su hombro con el de la cantante colombiana: "Me transmitió su poder y lo he explotado mucho", comentaba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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