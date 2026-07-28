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'Mujeres Ricas'

La inesperada carta de presentación de Charlotte, hija de Mariana Nannis: "No hago nada"

La hija de Mariana Nannis protagoniza un divertido momento en 'Mujeres Ricas' al responder con total sinceridad cuando le preguntan "quién es y a qué se dedica".

La inesperada carta de presentación de Charlotte, hija de Mariana Nannis: "No hago nada"

Charlotte, hija de Mariana Nannis, se convierte en una de las protagonistas de este fragmento de 'Mujeres Ricas' recuperado por laSexta con motivo de su 20 aniversario.

Antes de comenzar una sesión fotográfica profesional, el reportero del programa le pide una breve carta de presentación para que explique "quién es y qué hace". Sin embargo, la joven sorprende con una respuesta tan escueta como sincera: "No hago nada".

La escena sirve de introducción a una jornada muy especial para Charlotte, que por aquel entonces soñaba con abrirse camino en el mundo de la moda.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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