Judit Mascó, tajante sobre el feminismo en el mundo de la moda: "Los gurús siempre son señores"

Thais Villas hablaba sobre el mundo de la moda, el feminismo y los cánones de belleza con dos generaciones de super modelos, Judit Mascó y Lucía López, en una entrega de 'Zetas y Boomers' que recupera El Intermedio.

En su sección 'Zetas y Boomers', Thais Villas reunía a dos generaciones distintas de modelos. Por un lado la consagrada Judit Mascó y por el otro Lucía López, con una prometedora carrera en las pasarelas.

Judit recordaba que se fue a Milán con 17 años con un papel que le firmaron sus padres para que los Mossos d'Esquadra del aeropuerto le dejaran salir del país. En el caso de Lucía lo suyo fue por casualidad: "Estaba en un supermercado, con una oferta de tres por dos de Minute Maid. Esto como que notas que te están mirando un poco".

Entonces tenía 14 años cuando un hombre se le acercó a su madre y le dijo que había estado observando a su hija, que "creía que podía tener buen potencial para el mundo de la moda", explicaba.

La diferencia entre las dos, según Judit, es que cuando empezó Lucía "tenía referentes": "En España, cuando yo era una cría, no había modelos que yo conociera famosas", afirmaba Mascó, para la que los referentes los crearon las modelos de su generación.

En aquella época surgieron las 'top models': "La noticia eran ellas, no la ropa que llevaban", recuerda Judit, que explica que "si ellas no llegaban a la hora que empezaba el desfile, se las esperaba".

Entonces no había redes sociales, por lo que la expectativa que generaban era tan real que había "colas de gente que se mataba por acercarse donde se hacían los desfiles".

Más diversidad, el mismo canon

Lucía apuntaba que lo que ha cambiado actualmente es la diversidad: "A día de hoy tú ves una pasarela y tienes más diversidad de género o incluso una estética más andrógina", apuntaba la modelo.

Sin embargo, las dos reconocen que el canon de belleza sigue existiendo. "Últimamente hemos vuelto muy para atrás tan rápido que me da miedo hablar de esto", aseguraba Judit, mientras que Lucía cree que "a medida que han ido pasando los años, la moda ha vuelto un poco a su estándar clásico".

Judit, a su favor, destacaba que "ahora están de moda las modelos muy mayores de edad", aunque, eso sí, "flaca como una mala cosa también".

Respecto al feminismo en la moda, Judit recordaba que "los gurús siempre son señores": "Se nos han hecho mayores y hacen un homenaje a sus madres y somos nosotras, pero como ellos quieren", señalaba.

Aunque Lucía consideraba que "todavía queda bastante camino por recorrer", señalaba que a nivel contractual, la modelo está dejando de ser "la percha" y "se le está dando mucha más importancia y valor a lo que siente".

Judit reconocía que en su caso no sintió presión por estar delgada, si bien explicaba que otras de sus compañeras sí. Entonces, señalaba, "no había información", hasta el punto de que veía normal que sus colegas comieran muy poco. Luego, con los años, afirmaba, "he entendido que era una persona con anorexia".

Lucía también hablaba de cómo los cánones actuales son aún más estrictos, a lo que además hay que sumar las redes sociales, donde "es muy fácil compararte con cualquier persona o cualquier modelo".

Sobre seguir trabajando como modelo pasados los 40, Judit aseguraba que es algo que los periodistas le han preguntado desde sus inicios, aunque en estos momentos está trabajando mucho. En el caso de Lucía, reconocía que le gustaría "alargarlo lo máximo posible y más".

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