La vivienda protegida, cada vez más inaccesible: sube un 17% en el último año y en muchos municipios ya es más cara que el precio de mercado

El dato En algunos municipios valencianos, como Castellón, Gandía, Sagunto, Elche o Paterna, la vivienda protegida es incluso más cara que la no protegida.

La Vivienda de Protección Pública (VPP) en España está experimentando ascensos de precios de hasta un 17%, situándose en muchos casos a la par con los inmuebles de mercado. Esta situación complica el acceso a la vivienda protegida para quienes más la necesitan, ya que las cuotas mensuales son cada vez más altas, reduciendo el perfil de compra. En municipios valencianos como Castellón y Gandía, la vivienda protegida es incluso más cara que la no protegida, con incrementos de hasta el 58%. Los expertos señalan que la rentabilidad de los promotores, el acceso de las familias y el interés de las entidades crediticias forman una triple encrucijada que perjudica a los más vulnerables.

Ascensos de hasta un 17%. Es lo que está experimentando la Vivienda de Protección Pública (VPP) en buena parte de España. Ante esta situación, en muchos sitios, el precio de la vivienda protegida está prácticamente a la par que el de los inmuebles de mercado. No obstante, la situación no parece tener solución, al menos en el corto plazo, ya que muchos constructores no quieren hacer este tipo de vivienda pública si baja el precio porque también se reduce su rentabilidad.

Sin embargo, estas subidas están limitando el acceso a estas viviendas a quienes las necesitan precisamente porque no pueden pagar el precio de mercado.

"Las cuotas de cada mensualidad son cada vez más caras, al final lo que se hace es reducir el perfil de compra", explica a laSexta Javier Gayoso, responsable de El Cuarto Inmobiliaria. "Antes todo el mundo podría acceder a la VPO, y ahora no todo el mundo puede", añade Gayoso.

De hecho, en algunos municipios valencianos, como Castellón, Gandía, Sagunto, Elche o Paterna, la vivienda protegida es incluso más cara que la no protegida, con un incremento de hasta el 58% del precio.

Los expertos explican que, en muchas ocasiones, no hay otra forma de garantizar que al promotor le salga rentable construir este tipo de vivienda, lo cual nos lleva a un triple problema. "Que al promotor le compense construir, que la familia pueda pagar el precio que corresponda y que a la entidad de crédito le interese financiar", explica el profesor y experto inmobiliario Leandro Escobar. Una triple encrucijada en la que, como casi siempre, acaban siendo perjudicados los más vulnerables.

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