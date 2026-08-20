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Crisis de la vivienda

La vivienda protegida, cada vez más inaccesible: sube un 17% en el último año y en muchos municipios ya es más cara que el precio de mercado

El dato En algunos municipios valencianos, como Castellón, Gandía, Sagunto, Elche o Paterna, la vivienda protegida es incluso más cara que la no protegida.

La vivienda protegida, cada vez más inaccesible: sube un 17% en el último año y en muchos municipios ya es más cara que el precio de mercado
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Ascensos de hasta un 17%. Es lo que está experimentando la Vivienda de Protección Pública (VPP) en buena parte de España. Ante esta situación, en muchos sitios, el precio de la vivienda protegida está prácticamente a la par que el de los inmuebles de mercado. No obstante, la situación no parece tener solución, al menos en el corto plazo, ya que muchos constructores no quieren hacer este tipo de vivienda pública si baja el precio porque también se reduce su rentabilidad.

Sin embargo, estas subidas están limitando el acceso a estas viviendas a quienes las necesitan precisamente porque no pueden pagar el precio de mercado.

"Las cuotas de cada mensualidad son cada vez más caras, al final lo que se hace es reducir el perfil de compra", explica a laSexta Javier Gayoso, responsable de El Cuarto Inmobiliaria. "Antes todo el mundo podría acceder a la VPO, y ahora no todo el mundo puede", añade Gayoso.

De hecho, en algunos municipios valencianos, como Castellón, Gandía, Sagunto, Elche o Paterna, la vivienda protegida es incluso más cara que la no protegida, con un incremento de hasta el 58% del precio.

Los expertos explican que, en muchas ocasiones, no hay otra forma de garantizar que al promotor le salga rentable construir este tipo de vivienda, lo cual nos lleva a un triple problema. "Que al promotor le compense construir, que la familia pueda pagar el precio que corresponda y que a la entidad de crédito le interese financiar", explica el profesor y experto inmobiliario Leandro Escobar. Una triple encrucijada en la que, como casi siempre, acaban siendo perjudicados los más vulnerables.

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