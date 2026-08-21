El monólogo de David Castillo sobre lo mucho que liga... cuando lo confunden con Mario Casas: "Me han confundido con Carlitos de 'Cuéntame'"

David Castillo se ríe de su fama, de las confusiones con otros famosos y, sobre todo, de sus desastres amorosos en un monólogo de El Club de la Comedia donde ningún ligue termina bien y hasta las columnas tienen más química.

El famoso actor David Castillo, convirtió la fama en una condena con público incluido en este monólogo de El Club de la Comedia. "Por ser famoso, joven y un poquito guapete" podría parecer que ligar es fácil, pero el actor matizaba: "Se liga muchísimo. Sí, sí, pero solo si te confunden con Mario Casas". Castillo aseguraba que le han confundido con Maxi Iglesias, Carlitos de 'Cuéntame', Culebra e incluso Amaia Salamanca. Y el problema no acaba ahí: "Vayas donde vayas siempre hay mogollón de gente hablando a tu alrededor, tienes cien ojos mirándote. Es como vivir la vida con eco".

Las redes sociales tampoco salían bien paradas. Para un famoso, explicaba, Twitter puede convertirse en una pesadilla: "Aunque seas actor, ahí te insultan como a un árbitro". Castillo recordaba que, antes de ser conocido, una noche de fiesta podía quedar en el olvido; después de alcanzar la fama, en cambio, "tienes al día siguiente en Twitter 100.000 personas que te recuerdan que tienes muy mal beber". La consecuencia es especialmente cruel cuando toca volver a casa de los padres: "Levántate con esto un domingo por la mañana y vete a misa con tus padres, a ver quién te da la paz".

En el amor, el actor tampoco presumía precisamente de una trayectoria modélica. Llegó a salir con una fan que conocía hasta los detalles más insospechados de su vida: "Hasta una vez me contó mi bautizo. No lo recordaba yo tan bonito". La relación, sin embargo, acabó cuando cada beso provocaba gritos, llantos y desmayos. Después decidió buscar a alguien que no viera la televisión y encontró a una chica gótica. El romance tuvo incluso un encuentro hospitalario: "Yo me enamoré de sus ojos, ella de mi apendicitis". La relación terminó, entre otras cosas, después de que Castillo confundiera a su novia con una columna en un bar oscuro: "Noté a la columna más caliente que a ella".

Tras semejante historial, Castillo aseguraba haber aprendido la lección y haber madurado. O eso parecía. El monólogo terminaba con una declaración de amor que desmontaba cualquier atisbo de sensatez: "Ahora estoy saliendo con una niña que me mata. Me mata y es increíble, tío. Y que me quiere por lo que soy". La revelación final explica por qué: "Hugo Silva. No le digas nada".

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