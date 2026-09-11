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La espectacular casa de Verónica Puchi en Mujeres ricas: "No es un síndrome de Diógenes de lujo"

"Tengo una casa en La Moraleja, otra en Marbella...", explica Verónica Puchi en este vídeo de Mujeres ricas, donde confiesa que tiene "la piscina más grande de La Moraleja, al menos, la más profunda".

Las espectaculares casas de Verónica Puchi en Mujeres ricas: "Tengo una en La Moraleja, otra en Marbella..."

Verónica Puchi explica que tiene una casa en La Moraleja de 5.000 metros, una en Marbella y dos en Italia. Incluso, la 'mujer rica' confiesa que tiene "la piscina más grande de La Moraleja, al menos, la más profunda". Por otro lado, Puchi enseña las cosas que ha compró hace un año para la reforma de la cocina: "Fui a comprar todos los electrodomésticos".

Sin embargo, los guardó en el trastero hasta ahora: "Necesito ver si me sigue gustando alguno... porque no sé cómo son, los compré por catálogo y, según llegaron, se quedaron". "Me puse a otra cosa y olvidé que tenía que cambiar la cocina", se sincera en el vídeo, donde afirma que no le gusta lo que ha comprado, así que tiene que comprarlo todo de nuevo. "No es un síndrome de Diógenes de lujo", asegura.

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