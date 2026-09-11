Fernando Berlín analiza la actitud de Vivas: "Con esa cara de no haber roto nunca un plato ha incorporado ya el lenguaje de la 'invasión'"

El periodista Fernando Berlín critica en Al Rojo Vivo la actitud que está tomando Juan Vivas, presidente de la comunidad autónoma de Ceuta, en los últimos días: "Él mismo dijo que la dimensión de lo que está pasando no se podía preveer". En el vídeo, los detalles.

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, asegura que desde el Gobierno están "sobrepasados" con la crisis de Ceuta: "El asunto está desbordando cualquier acción", subraya el periodista. Primero, dice, por la dimensión, pero también hay una mirada bastante crítica con la actitud de Juan Vivas, presidente de la ciudad autónoma.

"Yo la comprendo porque ahora estaba escuchando a Vivas que con esa cara de no haber roto un plato nunca, sin embargo, ya ha incorporado el lenguaje de la 'invasión'", confiesa Berlín. Es más, recuerda que "el propio Vivas hace unos días decía en televisión que esto no se podía prever, que la dimensión de esto no podía preverla nadie".

Por otro lado, Berlín quiere hacer hincapié en la dejación de funciones compartida: "No se puede entender la crisis que está viviendo Ceuta sin comprender, siendo un poco ecuánime, que aquí hay una dejación de funciones bastante compartida. Vivas en el año 2021, ofreció inmediatamente los polideportivos y las infraestructuras municipales. Y aquí se han puesto de perfil".

También critica el que toda esta crisis se esté "enmarcando como si las 6.000 personas que siguen allí fueran todos delincuentes y que toda la población ceutí tiene que estar confinada". Porque además, añade y pone el foco en que "hay una buena parte de la ciudadanía, de gente que vive allí, que están siendo extraordinariamente solidarios. Se reparten 3.000 comidas y ese reparto no cae del cielo". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.

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