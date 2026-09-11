Monólogo | Miren Ibarguren se ríe del "tiempo para pensar" que le pidió su novio: "Es una ruptura simulada"

La actriz protagoniza uno de los monólogos recuperados por laSexta con motivo de su 20 aniversario y convierte una ruptura sentimental en una sucesión de hilarantes situaciones.

Miren Ibarguren llega "sola" al teatro en uno de los monólogos recuperados de 'El Club de la Comedia' por el 20 aniversario de laSexta. La actriz comienza hablando de lo extraño que le resulta estar sin pareja hasta que recuerda el momento en el que su novio le pidió "un tiempo para pensar". "Tú, que no te he visto pensar desde que te conozco", responde ella, antes de convertir la expresión en el centro de su monólogo: "Un tiempo para pensar es una mierda. Un tiempo para pensar es dejarse poco a poco".

La actriz incluso compara la situación con el fútbol: su novio le dice que se siente en el banquillo y espere por si decide sacarla a jugar. "Como me dejes mucho tiempo sin tocar pelota, lo mismo ficho por otro equipo", responde. Tras asumir que el amor no tiene por qué ser para siempre, Ibarguren relata su nueva vida de soltera hasta que, cuando ya vuelve a estar tranquila y ha aprendido incluso dónde están los fusibles y cómo funciona la caldera, recibe la llamada de su ex: "¿Sabes qué? Que te quiero. ¡Qué mal! Ha sido la peor decisión de mi vida".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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