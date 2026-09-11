El análisis del filósofo David Vico sobre la crisis que vive Ceuta: "Cuando no reconoces tu ciudad, entras en pánico"

"Una ciudad tiene que conocerse a sí misma", afirma el filósofo David Vico. En este vídeo podemos ver su reflexión completa a raíz de la crisis que está viviendo Ceuta y, por ende, los ceutíes y su gente.

Juan Vivas, presidente de Ceuta, afea y critica las palabras del ministro del Interior Fernando-Grande Marlaska hablando de "sensación de inseguridad subjetiva". Vivas relata en una rueda de prensa cómo ha cambiado la ciudad y cómo el miedo y la preocupación siguen vigentes en la ciudad después de que el pasado 30 de julio entrasen unas 80.000 personas: "Se ha puesto en riesgo a la convivencia y también se ha alterado de una manera considerable el ambiente de la ciudad. Nada más que hace falta pasear por nuestras calles", asegura Vivas.

Tras esta radiografía que hace el presidente de la ciudad actual que gobierna, el filósofo David Vico reflexiona: "Una ciudad tiene que conocerse a sí misma".

"La ciudad, que es el ámbito lógico de desarrollo del ser humano (llamémoslo ciudad, tribu o como queramos), nuestro ámbito natural nos reconoce a nosotros y nosotros reconocemos a ella (...) La idiosincrasia, la identidad, las formas de vida y sobre todo el reconocimiento de 'mi gente' y de 'mi gente' hacia mí, es fundamental para que se dé la convivencia y, sobre todo, la confianza", explica el filósofo.

Porque las ciudades, insiste, "son espacios de confianza, más aún las ciudades pequeñas, porque todo el mundo asume que tiene una responsabilidad y todo el mundo asume que el otro la va a cumplir".

Es por ello que cuando aparece una situación como la que tenemos ahora mismo, "estos vínculos de confianza se deterioran inmediatamente", afirma Vico. Y lo peor de todo es que "el ciudadano no reconoce su ciudad. Y cuando no reconoce tu ciudad, entras en pánico o entras en ira, porque tú quieres mantener aquello que te da identidad y que te reconoce", concluye Vico, señalando que la situación cada vez va a ser "más compleja".

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