Así es Verónica Puchi, la nueva 'mujer rica': "Decían que iba a durar con mi marido dos meses y llevamos 14 años"

Verónica Puchi se presenta en este vídeo de Mujeres ricas: la mujer, que vive en La Moraleja, conoció a su marido, un italiano, en una discoteca en su primera semana en Madrid.

Verónica Puchi se presenta en este vídeo de Mujeres ricas como nueva 'mujer rica' del programa: "Tengo 36 años y soy peruana, pero llevo 14 años viviendo en Madrid y 14 años casada". "Mi arma de seducción soy toda yo, tengo tantas... depende de la víctima", explica la mujer, que destaca que es "una persona estupenda y divina de la muerte".

La mujer se sincera sobre sus dos hijas: "Jamás quise tener hijos, desde pequeña decía que no, pero son muy buenas niñas". Además, Verónica explica su historia con su marido: "Él es italiano y le conocí a la semana que llegué a Madrid en una discoteca". "Es italiano y siciliano, así que mira el peligro que tiene", afirma la mujer, que confiesa que le llama "bebé" a pesar de su diferencia de edad: "La gente decía que nuestra relación duraría dos meses y llevamos 14 años".

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