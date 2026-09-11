Ángeles Caballero, sobre el comportamiento del delegado del Gobierno en Ceuta en esta crisis: "Está teniendo una actitud un tanto chulesca"

La periodista Ángeles Caballero reacciona en Al Rojo Vivo a la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. En el vídeo, todos los detalles.

Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitido por "incompatibilidad" con Triano y asegura que le avisó de todo. Desde Moncloa, tal como informa Esther Redondo, oficialmente no han querido hacer ningún comentario, pero según fuentes del Gobierno consultadas por laSexta, Sanz "ha dimitido porque no trasladó ese WhatsApp. Reconocen que no era un WhatsApp determinante, que no podía prever la magnitud de lo que sucedió posteriormente, pero aseguran que él no trasladó ese WhatsApp a nadie".

Sin embargo, y tal como recuerda Antonio García Ferreras, no solo hay un WhatsApp, sino que además un agente del CNI tiene una conversación de 11 minutos con el jefe de Gabinete.

"Me resulta muy difícil comprender. No me creo para nada que un jefe de Gabinete reciba una información de ese tipo por parte de un agente del CNI y que no se lo transmita como se lo transmitió en esos 11 minutos, en esa advertencia", reacciona por su parte la periodista de 'El País', Ángeles Caballero.

Además critica la actuación del delegado de Gobierno en Ceuta por su actitud durante esta crisis: "Está teniendo una actuación en público en cada una de sus intervenciones, cuanto menos un poco chulesca y hasta de cierta desidia, como si le molestara tener que dar explicaciones para un asunto de extrema gravedad en este país".

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