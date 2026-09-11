Ahora

reacción en al rojo vivo

Ángeles Caballero, sobre el comportamiento del delegado del Gobierno en Ceuta en esta crisis: "Está teniendo una actitud un tanto chulesca"

La periodista Ángeles Caballero reacciona en Al Rojo Vivo a la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. En el vídeo, todos los detalles.

Caballero

Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitido por "incompatibilidad" con Triano y asegura que le avisó de todo. Desde Moncloa, tal como informa Esther Redondo, oficialmente no han querido hacer ningún comentario, pero según fuentes del Gobierno consultadas por laSexta, Sanz "ha dimitido porque no trasladó ese WhatsApp. Reconocen que no era un WhatsApp determinante, que no podía prever la magnitud de lo que sucedió posteriormente, pero aseguran que él no trasladó ese WhatsApp a nadie".

Sin embargo, y tal como recuerda Antonio García Ferreras, no solo hay un WhatsApp, sino que además un agente del CNI tiene una conversación de 11 minutos con el jefe de Gabinete.

"Me resulta muy difícil comprender. No me creo para nada que un jefe de Gabinete reciba una información de ese tipo por parte de un agente del CNI y que no se lo transmita como se lo transmitió en esos 11 minutos, en esa advertencia", reacciona por su parte la periodista de 'El País', Ángeles Caballero.

Además critica la actuación del delegado de Gobierno en Ceuta por su actitud durante esta crisis: "Está teniendo una actuación en público en cada una de sus intervenciones, cuanto menos un poco chulesca y hasta de cierta desidia, como si le molestara tener que dar explicaciones para un asunto de extrema gravedad en este país".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta dimite por "incompatibilidad" con Triano y asegura que le avisó de todo
  2. Antonio Narváez, el ponente de la resolución del Supremo sobre la 'ley de nietos': un admirador de Feijóo que en 2023 ya compró el bulo del pucherazo de Indra
  3. EEUU, 25 años después del 11S: un trauma global en una nación que hoy vive dividida
  4. Ya lo sufre al 14% del alumnado: el bullying sigue subiendo y preocupa el uso de la IA con el ciberacoso en aumento
  5. Madring ya está aquí: el espectáculo de la F1 vuelve a Madrid 45 años después con 467 millones de impacto y con 345.000 asistentes esperados
  6. Detienen en el armario de casa de su madre al responsable de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares