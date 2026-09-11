La emotiva coincidencia de dos amigas embarazadas que separó la distancia y unió a sus hijos para siempre

Dos amigas de Texas se quedaron embarazadas a la vez, se separaron por miles de kilómetros y años después sus hijos terminaron enamorándose y casándose.

En las noticias que 'no te imaginas', Alfonso Arús ha descubierto una increíble historia de amistad y casualidades. Dos amigas de Texas, que a los 25 años descubrieron que ambas estaban embarazadas, tomaron caminos distintos: una se mudó a Washington y la otra a California, aunque siguieron manteniendo el contacto. Años después, cuando llegó el momento de matricular a sus hijos en la universidad, decidieron inscribirlos en la misma para que pudieran conocerse. Y la casualidad fue todavía mayor: terminaron enamorándose y casándose.

"Es la historia de 'Tú a Londres y yo a California', pero de amor por medio", explica Alba Sánchez en el plató. "¡Qué bonito!", reacciona Alfonso Arús antes de imaginarse el futuro de las dos amigas: "El día que se separen, ya verás el problema que tendrán las amigas. Cuando uno le ponga los cuernos a la otra, acabarán a bofetadas", bromea entre risas.

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