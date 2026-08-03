La entrevista de trabajo de las hermanas Collado para vender consoladores de hasta 7.500 euros en Mujeres ricas

Nuria y Rebeca Collado se presentan a una entrevista de trabajo para vender productos de placer de una empresa extranjera. Estos objetos de lujo están bañados en oro de 18 quilates t cuestan entre 600 y 7500 euros.

Las hermanas Collado se reúnen en este capítulo de Mujeres Ricas con Nuria Sotos, representante de 'Lelo', para realizar una entrevista de trabajo. "La persona ideal para vender estos productos tiene que ser sensible con la belleza, tiene que tener buenos contactos y tiene que tener presente que tiene que cuidar muy bien a nuestros clientes", explica Sotos, que destaca que se trata de "una empresa sueca" con "productos de lujo enfocados en gente con capacidad para apreciar la belleza y la calidad". Por eso, explica que se quieren "desvincular de los sex shop".

"Es una empresa vanguardista de juguetes eróticos y de placer y necesitamos a alguien que esté a la altura de las circunstancias", insiste Nuria Sotos a la hermanas Collado en este vídeo, donde Nuria Collado responde tajante: "Creo que has encontrado a las personas perfectas". Y es que Nuria Collado asegura a cámara que ella se ve "vendiendo objetos de placer y lo que haga falta": "Si me hace falta trabajar y me hace falta dinero, me da igual vender objetos de placer, que chucherías, que pilas para móviles".

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