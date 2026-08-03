"En vez de tomar la cerveza en un bar, la tomo en un chino": así ahorra un vecino de barrio obrero para ir de vacaciones

¿Cómo ahorran los españoles para poder irse de vacaciones? Descubre las estrategias de los vecinos de un barrio rico y un barrio obrero.

Hace unas temporadas de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle en verano para preguntar a los vecinos de un barrio rico y un barrio obrero cómo estaban disfrutando sus vacaciones. "Quisiera ir a un hotel, porque en casa de mi madre al final cocinas, friegas, limpias, ¡es todo igual, solo que cambias de casa!", lamentó en este vídeo una mujer de barrio obrero que había ido de vacaciones a la casa de su madre en Murcia.

"Yo me he ido 12 días a La Manga, a Murcia, a donde los pobres, ¿a dónde voy? ¿A Puerto Banús?", ironizó otra mujer del mismo barrio mientras que una joven de barrio rico criticó que "la mentalidad española no es de ahorrar": "Para eso trabajo y tengo un año fuerte, para luego disfrutar, si tuviéramos que estar pensando en lo que gastamos...". Por último, un hombre de barrio obrero explicó que, además de ahorrar, tuvo que "tirar un poquito de mamá" y confesó su estrategia de ahorro: "En vez de tomarme una cerveza en un bar, me la tomo en un chino".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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