El vicepresidente de Ceuta señala la "pasividad" de Marruecos durante la crisis migratoria: "Han tenido que colaborar de alguna manera, sino sería imposible"

Alejandro Ramírez ha aseverado que él estuvo en la frontera el jueves por la noche y presenció cómo no había "ningún tipo de actuación" por parte de las autoridades marroquíes.

Alejandro Ramírez, vicepresidente de Ceuta, criticó en Al Rojo Vivo la "pasividad" de las autoridades marroquíes durante la entrada masiva de migrantes a España. Según Ramírez, aunque ha habido cierta colaboración, la falta de acción de Marruecos fue evidente, ya que las fronteras requieren control y participación activa de ambos lados. Estuvo en la frontera y observó que los marroquíes no actuaban. Sobre la situación en Ceuta, negó la "normalidad" mencionada por el Gobierno, describiéndola como insostenible, con recursos colapsados y miedo entre los ciudadanos, quienes evitan salir de sus casas.

Alejandro Ramírez, vicepresidente de la ciudad autónoma de Ceuta, ha señalado en una entrevista en Al Rojo Vivo la "pasividad" de las autoridades marroquíes durante las primeras horas de la entrada de miles de migrantes de manera irregular a territorio español.

"Yo creo que colaboración ha habido, es una evidencia. Es decir, las fronteras al final están también para ese control de los diferentes territorios y aquí obviamente ha habido una pasividad. Si aquí no hay una participación directa de las autoridades marroquíes, es imposible", ha afirmado el vicepresidente.

De hecho, Ramírez ha apuntado que estuvo presente en la frontera durante el jueves por la noche y presenció que "no había ningún tipo de actuación por parte de los marroquíes, sino que estaban allí mirando la situación".

Respecto a cómo está la situación en Ceuta, el vicepresidente de la ciudad autónoma ha negado que exista esa "normalidad" de la que habla el Gobierno porque "la situación es insostenible": "No es una situación de normalidad con todos los recursos colapsados y miles de personas todavía en las barriadas. Con lo cual normalidad ahora mismo en absoluto. Todo lo contrario".

Además, Ramírez ha apuntado que existe "mucho miedo" entre los ciudadanos ceutíes: "Un claro ejemplo es que no están saliendo de sus casas para ir a la playa en un día de verano".

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