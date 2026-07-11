Hemeroteca de 'Mujeres ricas'
La confesión de Mariana Nanis en 'Mujeres ricas': "Cada vez que me ponía un Chanel mi madre me decia que me lo sacara, que era de vieja"
Mariana Nannis muestra en este vídeo de Mujeres ricas su increíble vestidor, donde acumula más de 1.000 piezas que superan, en total, el millón de euros.
Mariana Nannis cuenta a Óscar, su estilista y amigo en este vídeo del segundo capítulo de Mujeres ricas que cada vez que se "ponía un Chanel", su madre le decía que se "lo sacara, que era de vieja y se reía".
Por su parte, el estilista no sale de su asombro al ver el vestidor de la entonces mujer el exfutbolista argentino Claudio Paul Caniggia: "Tiene repetidas prendas de 3.000 euros tres o cuatro veces". "¿Cómo consigues ropa que solo sale en pasarela y que no pasa por tienda?", pregunta Óscar a Mariana, que responde en el vídeo: "Cuando tienes un marido que era futbolista en Italia consigues cualquier cosa".
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