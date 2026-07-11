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"Si digo que lo hizo mi hija con cinco años, cuela mejor": el desastre de una pareja tras tatuarse en un domicilio

Equipo de Investigación entrevistó en 2022 a dos afectados por un tatuador a domicilio, cuyo trabajo derivó en "una chapuza", tal y como denunciaron en un reportaje que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"Es un desastre, hay zonas dañadas": la indignación de un profesional al analizar el trabajo de un tatuador a domicilio

Las redes sociales se han convertido en un escaparate para tatuadores que ofrecen realizar trabajos a domicilio, una práctica que no está permitida en España, donde los tatuajes solo pueden hacerse en establecimientos autorizados. Equipo de Investigación abordó este fenómeno en un programa estrenado en 2022.

Durante el reportaje, Patricia y Adrián relataron la mala experiencia que vivieron después de contratar a uno de estos tatuadores. Según explicaron, el profesional los citó en una vivienda particular que, aparentemente, funcionaba como estudio.

El resultado, sin embargo, estuvo muy lejos de lo esperado. "No hay por dónde cogerlo. Si digo que lo ha hecho mi hija cuando tenía cinco años, cuela mejor", lamentó Adrián al mostrar su tatuaje.

Patricia recordó el impacto que supuso descubrir el resultado. "Nos sentimos fatal", confesó. "Pasé todo el fin de semana sin parar de llorar", añadió, todavía afectada por lo ocurrido.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el contenido en atreplayer.com

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