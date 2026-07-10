Mónica García asegura que el fraude de medicamentos a pensionistas podría llamarse "incluso corrupción"

La Ministra de Sanidad asegura que la estafa destapada por Más Vale Tarde "es un fraude que hasta ahora desconocía" y defiende la necesidad de investigaciones como las efectuadas por el programa de laSexta para cuidar el Estado del Bienestar.

El pasado viernes, Más Vale Tarde descubrió un presunto fraude masivo a la Seguridad Social respecto a los medicamentos financiados por el Estado a los pensionistas que viven en residencias de mayores.

Ante esta situación, la ministra de Sanidad, Mónica García, pasó por el programa para denunciar lo que "claramente es un caso de fraude, podríamos llamarlo incluso corrupción".

La titular de Sanidad explicó que en sus primeros días como ministra decidió abrir un observatorio contra el fraude en el sistema sanitario, ya que, explica, en su Ministerio son "conscientes de que este tipo de prácticas, aunque puntuales, se dan, sobre todo cuando hay la connivencia de determinadas empresas o residencias privadas".

Pese al alarmismo generado por esta investigación, García aseguró que es necesario dar visibilidad a estas estafas y establecer mecanismos para detectarlos, ya que este caso concreto "es un fraude que hasta ahora desconocía". No obstante, la ministra abogó por defender a los farmacéuticos y su labor de "servicio público".

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