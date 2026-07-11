"Te dejaba en ridículo delante de todo el mundo": el duro relato de una exempleada de Peluquerías Low Cost sobre la directora de formación

Una exempleada de Peluquerías Low Cost aseguró a Equipo de Investigación que trabajó con un contrato de formación pese a tener experiencia y denunció que apenas recibía clases. Un vecino del centro donde supuestamente se impartían fue tajante: "De formación, nada".

Una exempleada de Peluquerías Low Cost aseguró a Equipo de Investigación que trabajó para la cadena con un contrato de formación a pesar de contar ya con experiencia como peluquera. Según su relato, cobraba menos de 360 euros al mes y la formación que figuraba en su contrato apenas llegaba a impartirse.

"Si la hacíamos, la hacíamos una vez al mes, una hora, como mucho", afirmaba la extrabajadora, en referencia a las 10 horas mensuales de formación que, según el contrato, debía recibir.

El programa también se desplazó hasta el centro donde supuestamente se impartían esas clases. Allí, un vecino rechazó que el local funcionara realmente como espacio de formación. "¿De formación? Nada", aseguraba ante las cámaras.

Además, el hombre describía el trato que, según él, dispensaba la responsable del centro a las trabajadoras. "Era prepotente con la gente, sobre todo con las chicas que trabajaban allí", sostenía.

La exempleada coincidía con esa valoración al recordar a la responsable de formación de la cadena. "Te miraba por encima del hombro y, si te tenía que dejar en ridículo delante de cualquier persona, lo hacía. Te dejaba cortada delante de todo el mundo", relataba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de marzo de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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