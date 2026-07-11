"Son sinvergüenzas y delincuentes": el inspector de Trabajo que carga contra los 'listeros' de la hostelería

El inspector de Trabajo José Antonio Amate mostró en Equipo de Investigación cómo actúan las inspecciones en bares y restaurantes para destapar irregularidades laborales. Durante el reportaje denunció las dificultades para combatir el fraude y cargó con dureza contra los llamados "listeros".

Entrar en un bar, pedir un café y observar cada detalle forma parte del trabajo de José Antonio Amate, inspector de Trabajo especializado en destapar fraudes laborales en la hostelería. En un programa de Equipo de Investigación emitido en 2022, explicó cómo se desarrollan este tipo de inspecciones y las estrategias que utilizan para detectar posibles irregularidades.

Mientras tomaba un café en un establecimiento, Amate iba analizando la actividad del local. "Estoy comprobando que hay dos personas sirviendo en las mesas, dos más en la cocina y la que me ha servido el café", explicaba, antes de iniciar la inspección.

Su primera parada suele ser la cocina. "Es donde normalmente encontramos a las personas con las que la empresa no está cumpliendo sus obligaciones legales", afirmaba. Por eso, añadía, también vigilan que nadie pueda abandonar el lugar antes de ser identificado. "Sobre todo hay que comprobar que no haya algún sitio por donde pueda escaparse y ausentarse", señalaba.

El inspector recordaba que, en algunas actuaciones, han llegado a localizar trabajadores en situación irregular escondidos en armarios empotrados para evitar ser descubiertos. Lejos de tratarse de casos aislados, aseguraba que reflejan una realidad frecuente. "En la mayoría de las ocasiones se encuentran desprotegidos porque no tienen derechos", advertía.

Amate también cargaba contra la figura de los llamados "listeros", intermediarios que ponen en contacto a camareros y empresarios y que, según denunciaba, se quedan con una parte del salario de los trabajadores. "Tenemos que ponerles nombre: son sinvergüenzas, son delincuentes, son piratas; personas que merecen, incluso, un reproche penal", sentenciaba.

A su juicio, la legislación tampoco facilita la lucha contra estas prácticas. El inspector reclamaba más medios para la Inspección de Trabajo y denunciaba las limitaciones con las que se encuentran en muchas actuaciones. "Muchas veces llegas y te dicen que está contratado por dos horas, pero que ese día está haciendo horas complementarias, y yo no puedo comprobarlo", explicaba. "Muchas veces estamos atados de pies y manos para poder actuar", concluía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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