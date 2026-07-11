Así describen los franquiciados el tren de vida de los dueños de Peluquerías Low Cost: "Más de uno lo quisiera"

Antiguos franquiciados de la cadena acceden a hablar con Equipo de Investigación: acusan a los dueños de engañarles y relatan cómo la pareja pasó de vivir en "un estudio de 30 metros" a "un chalet de un millón de euros".

Un fraude de cerca de cuatro millones de euros llevó a la detención de los propietarios de Peluquerías Low Cost, David y Mar, y de 32 de sus franquiciados. La Policía les atribuye delitos de estafa, falsificación documental y contra los derechos de los trabajadores por utilizar, según la investigación, contratos de formación para encubrir puestos de trabajo ordinarios.

De acuerdo con los investigadores, este sistema permitía a la cadena evitar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y, al mismo tiempo, beneficiarse de ayudas públicas vinculadas a este tipo de contratos. Los agentes sostienen que el fraude rondó los cuatro millones de euros y que la mayor parte del dinero "fue derivado a las cuentas corrientes de los líderes de la organización".

Los franquiciados investigados, sin embargo, rechazan cualquier responsabilidad y sostienen que ellos también fueron víctimas del engaño. Seis de ellos accedieron a hablar con Equipo de Investigación, donde describieron las cuantiosas deudas que aseguran haber contraído con la Seguridad Social y el radical cambio de vida que, según su relato, experimentaron los propietarios de la cadena.

"Pasaron de vivir en un estudio de 30 metros a un chalet de un millón de euros", afirmaba uno de los exfranquiciados, que también aseguraba que la pareja comenzó a conducir vehículos de alta gama y a publicar "fotos de Dubái, comiendo caviar, jugando al golf".

*El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2023.

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