Ahora

Hemeroteca de Mujeres ricas

"La chica está embarazada y trabajando": la sorpresa de la hija de Mariana Nannis al ir a hacerse las uñas en Mujeres ricas

"Vas a tener un bebé", destaca Charlotte, hija de Mariana Nannis, a la chica que le hace las uñas en Mujeres ricas. Sin embargo, la joven se muestra muy sorprendida de que esté trabajando estando embarazada.

"La chica está embarazada y trabajando": la sorpresa de la hija de Mariana Nannis al ir a hacerse las uñas en Mujeres ricas

En este capítulo de Mujeres ricas, la hija de Mariana Nannis va con una amiga a hacerse las uñas. Y es que Charlotte confiesa que "no saldría de casa" sin hacerse las uñas: "Me empezaron a hacer las uñas a los tres o cuatro años y me las pintaban de diferentes colores".

Además, la joven se sorprende al ver que la mujer que le está haciendo las uñas está embarazada. "¡Estás esperando un bebé!", destaca la argentina a lo que la joven contesta que le falta poco para dar a luz: "Igual sale futbolista porque no para de dar patadas", asegura la trabajadora en el vídeo, donde Chalotte confiesa que a ella le encanta Cristiano Ronaldo, pero no es de ningún equipo porque el fútbol le "aburre" pese a que su padre es exfutbolista.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Realojan a los migrantes de la playa de El Trampolín de Ceuta a espacios temporales de acogida habilitados por el Gobierno
  2. Sol critica la "persecución" a Ayuso por su mudanza mientras evita aclarar por qué se compró el 'ático secreto' de Chamberí
  3. Optimismo con el incendio de Las Hurdes: se abre una "ventana de oportunidad" en Pinofranqueado (Cáceres) tras arder 3.700 hectáreas
  4. Al menos 12 muertos y 34 heridos en un ataque ruso a gran escala contra Kyiv
  5. El príncipe Harry y Meghan regresan a Reino Unido con sus hijos seis años después
  6. Crece la natalidad en España por segundo año consecutivo: diferencias territoriales, repunte de madres mayores de 40 y más niños que niñas