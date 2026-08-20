"La chica está embarazada y trabajando": la sorpresa de la hija de Mariana Nannis al ir a hacerse las uñas en Mujeres ricas

"Vas a tener un bebé", destaca Charlotte, hija de Mariana Nannis, a la chica que le hace las uñas en Mujeres ricas. Sin embargo, la joven se muestra muy sorprendida de que esté trabajando estando embarazada.

En este capítulo de Mujeres ricas, la hija de Mariana Nannis va con una amiga a hacerse las uñas. Y es que Charlotte confiesa que "no saldría de casa" sin hacerse las uñas: "Me empezaron a hacer las uñas a los tres o cuatro años y me las pintaban de diferentes colores".

Además, la joven se sorprende al ver que la mujer que le está haciendo las uñas está embarazada. "¡Estás esperando un bebé!", destaca la argentina a lo que la joven contesta que le falta poco para dar a luz: "Igual sale futbolista porque no para de dar patadas", asegura la trabajadora en el vídeo, donde Chalotte confiesa que a ella le encanta Cristiano Ronaldo, pero no es de ningún equipo porque el fútbol le "aburre" pese a que su padre es exfutbolista.

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