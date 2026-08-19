Una madre, a su hija, cuando le pregunta por el dinero de su comunión: "Ponte a trabajar..."

El Intermedio recupera 'Cría Cuervos', en el que Diana pedía a su madre el dinero de su comunión. Descubre su reacción en el vídeo principal.

El Intermedio salía a la calle con una de sus clásicas bromas telefónicas de un hijo a sus padres en 'Cría cuervos', para demostrar el amor incondicional de los padres hacia los hijos. En esa ocasión, Diana decidía preguntar a sus padres por su dinero de la comunión.

Al hablar con su madre, esta le comentaba que como necesitaba dinero se le había ocurrido pedirle el dinero de su comunión. "Tú flipas en colores", respondía su madre. "Venga, mamá, es que necesito dinero", replicaba la joven.

"Pero, vamos a ver, ¿tú no te das cuenta de que te has gastado el dinero de la comunión hace ya cuatro años?", respondía su madre. La joven seguía con la broma, preguntándole si no había sobrado algo ya que era bastante dinero.

"¿No lo tenéis en alguna cuenta?", quería saber. "En mis cojones", respondía, entonces, su madre, "me estás poniendo negra". "¿Pero no te lo gastaste tú un poco...?", planteaba, entonces, Diana. "¿En qué me lo voy a gastar yo, desgraciada?", replicaba.

La madre, entonces, le preguntaba por qué ese interés en el dinero de su comunión y le sugería ponerse a trabajar. "¿Es para droga? ¿Tiene algún amigo algún problema? ¿Alguien necesita abortar?", preguntaba su madre.

Finalmente, Diana desvelaba que era una broma para El Intermedio. "Wyoming, te amo, Sandra Sabatés, eres un referente", afirmaba su madre, antes de colgar.

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