Cristina Almeida reflexiona sobre el feminismo: "Es una carrera de relevos que nos vamos dando las mujeres unas a otras"

La abogada charlaba con Sandra Sabatés en su sección 'Mujer tenía que ser' donde hacía un repaso por su trayectoria, su profesión y la situación de la izquierda actualmente.

Sandra Sabatés charlaba con Cristina Almeida en su sección 'Mujer tenía que ser'. La periodista indicaba que, al repasar la trayectoria de la abogada, "nos encontramos con una mujer que ha tenido muchas vidas: abogada laboralista, política feminista y sin duda una luchadora incansable por las causas sociales".

Almeida indicaba que, en su opinión, el hilo conductor de su vida había sido su madre. La abogada explicaba que no pudo estudiar y esto hizo que decidiera impulsar a sus hijos para que ellos sí que lo hicieran. "Desde pequeña he tenido la idea de que tenía que estudiar", indicaba, "creo que eso me ha llevado a ir conociendo la vida, ese hilo conductor de ir descubriendo cosas se hace ya eficaz en la universidad".

Para ella, como explicaba a Sabatés, su etapa universitaria le cambio la vida. "Para mí la facultad fue un camino de amistad, de formación y de proyectos de futuro", señalaba. En esa época, como detallaba Sandra, Cristina se apuntó a campañas de alfabetización. Así, pudo enseñar a leer y escribir a mujeres de Granada. Además, en el Pozo del Tío Raimundo, además de enseñar a leer y escribir, también ayudo a hacer chabolas.

Ser abogada durante el franquismo

Durante la dictadura, como recuerda, ser abogada era todo un desafio. "Cuando iba a una manifestación y a mí no me cogían yo podía ir a los calabozos a sacarlos de allí o ayudarlos", explicaba. Ella fue detenida en varias ocasiones cuando ya era abogada, pero, en su caso, el Colegio de Abogados protestaba.

"Fueron unos años de intensiva lucha, y no era solo una lucha a lo exterior, tú cambiabas", reflexionaba, "aprendes a ser mujer de otra manera". "Lo mejor que me ha pasado en mi vida es ser mujer", añadía. Almeida también sufrió el machismo cuando comenzó a ejercer su profesión. La abogada indica que tuvieron que derribar muchas barreras. Almeida recordaba una anécdota vivida en la cárcel de Jaén, donde no la dejaron entrar y ella decidió denunciar al director.

Debido a que estaba casada, el juez le dijo que debía denunciar su marido por ella. "Sentí que por ser mujer me quitaban todo eso", exponía. Esto la llevó a pedir un poder a su marido y así poder hacer lo que quisiera. "¿Dirías que fue en ese momento cuando cogiste conciencia de la necesidad de luchar por algo llamado feminismo?", planteaba Sabatés. "Absolutamente, siempre he tenido la conciencia de que el feminismo es una carrera de relevos que nos vamos dando las mujeres unas a otras", reflexionaba.

Almeida, como militante del PCE y de Izquierda Unida tuvo encontronazos con sus líderes, Santiago Carrillo y Julio Anguita. La abogada exponía que en la izquierda son "más inconformistas". "Siempre hay alguien que piensa que está más a la izquierda que tú", añadía. Esto hacía que, en ocasiones, esto hacía ver una izquierda "un tanto dictatorial".

Sobre qué es lo que más le preocupaba en ese momento, Almeida indicaba que era que nos quiten lo que llevamos conseguido. "Lo primero que hace, por ejemplo PP con VOX, es quitar la memoria y quitar la igualdad", indicaba, "y esas son las cosas que más nos afectan a nosotras".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido