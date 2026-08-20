El monólogo de Manel Fuentes sobre los disgustos que trae la inmortalidad: "Si yo pudiera pedir que me alargaran algo, no sería la vida"

Manel Fuentes convirtió 'Fausto', el clásico de Goethe, en el punto de partida para imaginar un mundo de inmortales donde no faltan el botox, los divorcios, los accidentes, las hipotecas eternas y hasta Eurovisión.

Manel Fuentes contó en El Club de la Comedia que 'Fausto', el clásico de Goethe, le cayó literalmente en la cabeza mientras limpiaba una estantería. Tras bromear con el ejemplar -"¿A qué te leo?"- cuestionó el famoso pacto de Fausto con el diablo: "Si yo pudiera pedir que me alargaran algo, desde luego no sería la vida. Prefiero vivir menos, pero más contento". Para Fuentes, vivir eternamente pero cada vez más deteriorado no tiene ningún atractivo: "¿De qué inmortalidad estamos hablando? ¿De la de vivo para siempre, pero cada vez más echo mierda? No me interesa".

El problema sería todavía mayor si todo el mundo fuese inmortal. El matrimonio tendría que cambiar su tradicional "hasta que la muerte os separe" y las carreteras se convertirían en un escenario apocalíptico: "Si ya conducimos como el culo siendo mortales, imaginaos lo que sería una ciudad llena de taxistas inmortales". También habría guerras interminables -"Yo creo que iríamos por la Reconquista"- y una comida cada vez más difícil de soportar: "Imaginaos vivir 10.000 años. ¿Os quedaría algo por comer que no os hubierais comido ya?".

Pero el argumento definitivo contra la inmortalidad, según Fuentes, está en la hipoteca: "Si tú fueras inmortal, ibas a ser el único pringado en pagar entera toda la hipoteca y encima vivirías para contarlo". Por eso, después de enumerar las ventajas de morirse -no afeitarse, no hacer colas, no sacar la basura ni buscar aparcamiento-, añadió una última: "No pasar año tras año la humillación de ver que no nos vota ni Dios en Eurovisión". Su conclusión fue contundente: "Morirse, todo son ventajas".

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