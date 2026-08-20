'La Jessy' se sincera sobre la dura vida de su madre: "Ha tenido un par de cojones y ha salido de todo como una campeona"

'La Jessy' acompaña a su madre, Lola, a visitar a su marido en prisión y aprovecha el momento para reivindicar todo lo que ha tenido que superar. "Mi madre no ha tenido una vida fácil", reconoce la protagonista de Princesas de Barrio.

En Princesas de Barrio, 'La Jessy' acompaña a su madre, Lola, hasta el centro penitenciario para visitar a Mario, su marido. Mientras espera a que termine la visita, la protagonista recuerda ante las cámaras la complicada vida que ha tenido su madre y todo lo que hizo para sacarla adelante. "Mi madre no ha tenido una vida fácil, ha tenido un par de cojones y ha salido de todo como una campeona", asegura.

Para Jessy, su madre ha sido una figura fundamental durante toda su vida, especialmente en una infancia marcada por las dificultades y la ausencia de su padre. "Se ha criado sin padre y yo he estado, pero no he estado. No ha vivido muchas cosas", reconoce Lola, que admite que su hija ha tenido que crecer en unas circunstancias difíciles: "A mí lo único que me gustaría es que mi hija fuera feliz".

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